London (dpa) - Nach der Ermordung der britischen Abgeordneten Jo Cox konzentriert sich die Arbeit der Ermittler auf die Motive des Täters. Der festgenommene Tatverdächtige werde von der Polizei weiter intensiv vernommen, berichtet die BBC. Die Labour-Abgeordnete Cox war für den Verbleib Großbritanniens in der EU eingetreten. Wenige Tage vor der Volksabstimmung über einen Brexit steht daher die Frage im Mittelpunkt, ob die Bluttat in Zusammenhang mit dem aufgeheizten Wahlkampf steht. Ein Bruder des mutmaßlichen Attentäters äußerte allerdings Zweifel an einer politischen Motivation.