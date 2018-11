Kourou (dpa) - Eine Ariane-5-Rakete ist vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana gestartet. Sie sollte die Kommunikationssatelliten Thor 7 und Sicral 2 etwa eine halbe Stunde nach dem Start in ihre jeweiligen Umlaufbahnen aussetzen. Der Start der Rakete war nach Problemen an der Startrampe um zwei Tage verschoben worden. Der skandinavische Betreiber Telefonor wird Thor 7 für den maritimen Bereich, für Radio und Fernsehen einsetzen. Sicral 2 ist ein französisch-italienischer Verteidigungs- und Kommunikationssatellit.