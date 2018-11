Erfurt (dpa) - «April, April, der macht was er will», lautet die bekannte Bauernregel. Autofahrer in einigen Teilen Deutschlands haben es schon zu spüren bekommen, etwa in Hessen und Thüringen: Für sie beginnt der launische Monat mit Schnee. Bei Alsfeld rutschte ein 32-Jähriger mit seinem Lkw in zwei Lastwagen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch in Thüringen gab es Behinderungen. Vor allem in der Mitte und im Süden des Landes standen Lastwagen quer.