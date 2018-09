Rom (dpa) - Die internationale Koalition gegen die Terrormiliz IS tagt heute in Rom. An dem dritten Treffen der Gruppe nehmen Vertreter aus 23 Ländern und der EU teil, darunter auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und US-Außenminister John Kerry. Gemeinsam mit seinem italienischen Amtskollegen Paolo Gentiloni leitet Kerry die Konferenz. In Rom will die Koalition Bilanz über die Fortschritte seit den vergangenen Konferenzen ziehen und über zukünftige Herausforderungen und Strategien im Kampf gegen den IS beraten.