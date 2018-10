München (dpa) - «Anno 2205» ist das beste deutsche Computerspiel 2016. Bei der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises wurde es in der Hauptkategorie ausgezeichnet. «Sie haben sich wieder einmal selbst übertroffen», sagte Bundesdigitalminister Alexander Dobrindt bei der Preisverleihung in München an die Adresse der Programmierer. Das Spiel gehöre zu den besten Strategiespielen der Welt. «Der neueste Serienteil Anno 2205 überzeugt mit durchdachtem Gamedesign, neuen Ideen und ist mit einem Mix aus Zugänglichkeit und Komplexität ines der besten Spiele des Genres», hieß es von der Jury.