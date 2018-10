Wallenfels (dpa) - Im Fall der acht Babyleichen im bayerischen Wallenfels hat die Staatsanwaltschaft Coburg nun Anklage gegen die Mutter und den Vater erhoben. Die Frau soll zwischen 2003 und 2013 acht Kinder in der Wohnung des Ehepaars zur Welt gebracht und davon vier vorsätzlich getötet haben. Der Mann soll ihr dabei geholfen haben, ohne selbst an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Die toten Säuglinge waren Mitte November 2015 entdeckt worden - eingewickelt in Plastiktüten und Handtücher.