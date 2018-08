Bonn (dpa) - Im Fall Niklas in Bonn hat die Staatsanwaltschaft rund fünf Monate nach der Tat Anklage erhoben. Dem 20 Jahre alten Hauptbeschuldigten werde Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen, berichtete der Kölner «Express». Die Staatsanwaltschaft nannte noch keine Details. Die beiden Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen Niklas am 7. Mai angegriffen haben. Der 17-Jährige wurde geschlagen, und als er auf dem Boden lag, folgte ein Tritt gegen den Kopf. Wenige Tage später starb Niklas.