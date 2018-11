Le Vernet (dpa) - Fast genau ein Jahr nach der Katastrophe um Germanwings-Flug 4U9525 in den französischen Alpen haben zahlreiche Angehörige am Abend in Marseille der 150 Absturz-Opfer gedacht. Abgeschirmt von Sicherheitskräften trafen sich Verwandte und Bekannte in der großen Halle eins des Veranstaltungszentrums Chanot in der südfranzösischen Hafenstadt. Morgen, genau ein Jahr nach dem Absturz am 24. März 2015, soll im französischen Le Vernet sowie in der Ruhrgebietsstadt Haltern an die Katastrophe erinnert werden.