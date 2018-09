Monte Carlo (dpa) - Im Transfer-Poker um Kevin De Bruyne werden die Gespräche zwischen dem VfL Wolfsburg und Manchester City fortgesetzt. «Wir verhandeln weiter», sagte VfL-Manager Klaus Allofs der dpa in Monte Carlo. «Wir haben noch keine Einigung erzielt». Beide Vereine sind sich im Grundsatz über den Bundesliga-Rekordtransfer in Höhe von rund 75 Millionen Euro einig. Allerdings feilschen der VfL und der Premier-League-Club noch um Details. Deutschlands Fußballer des Jahres ist nicht der einzige Profi, der Wolfsburg verlassen will. Ivan Perisic wird von Inter Mailand umworben.