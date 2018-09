Berlin (dpa) - Ernährungsminister Christian Schmidt will stärker gegen die Verschwendung von Lebensmitteln vorgehen. Verbraucher sollten eine zusätzliche Hilfestellung bekommen, wie lange Essen nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch verzehrt werden könne, sagte Schmidt dem «Tagesspiegel». Er wolle bei Milchprodukten zum Mindesthaltbarkeitsdatum ein Verbrauchsverfallsdatum einführen, so der Minister. Er will darüber am Mittwoch mit der Lebensmittelüberwachung, der Lebensmittelwirtschaft und Wissenschaftlern sprechen.