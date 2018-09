Herzogenaurach (dpa) - Der Sportartikelhersteller Adidas verkauft den US-Lederschuhhersteller Rockport an Sportschuh-Konkurrent New Balance und den Finanzinvestor Berkshire Partners. Das rund 280 Millionen Dollar schwere Geschäft gehe voraussichtlich 2015 über die Bühne, teilte Adidas mit. Die Marke Rockport habe sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt, sagte Adidas-Chef Herbert Hainer. Der Fokus von Adidas liege jedoch ganz klar auf Sport. Für diese Strategie sei der Geschäftsbereich Lederschuhe «nicht wesentlich».