Vogtareuth (dpa) - Ein Achtjähriger ist in Vogtareuth im Landkreis Rosenheim erschossen worden - dringend tatverdächtig ist sein Großvater. Der 79-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt in einem nahe gelegenen Waldstück gefunden, wie die Polizei mitteilte. Der Senior kam in eine Klinik. Angehörige hatten am Vormittag den Notruf verständigt. Das Kind wurde zwar noch in ein Krankenhaus gebracht, dort starb der Junge allerdings. Weitere Details waren zunächst unklar.