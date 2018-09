Berlin (dpa) - Vor einem Treffen von etwa 90 Bundestagsabgeordneten von SPD, Linkspartei und Grünen haben die Sozialdemokraten Kritik aus der Union an dem Gespräch zurückgewiesen. Über die große Koalition werde da nicht gesprochen, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann in Berlin. Es gehe um eine mögliche Zusammenarbeit in der nächsten Legislaturperiode. Die Parlamentarier wollen am Abend in Berlin über gemeinsame Perspektiven diskutieren. Es gibt aber große Differenzen, etwa in der Außenpolitik.