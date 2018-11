München (dpa) - Der ADAC lehnt den von der Bundesregierung geplanten Führerscheinentzug für Straftäter ab. Die Fahrerlaubnis zu verlieren, habe nur einen erzieherischen Charakter im Straßenverkehr, sagte ein Sprecher des Verkehrsclubs der Deutschen Presse-Agentur. «Eine Ausweitung auf andere Delikte würde diese Sanktion im Verkehr entwerten.» Die Strafe träfe zudem nur Menschen hart, die auf ein Auto angewiesen seien. Das Fahrverbot hatte sich die Koalition von Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen. Justizminister Maas will den entsprechenden Gesetzentwurf in diesem Jahr vorlegen.