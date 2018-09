Schweich (dpa) - Einen 94 Jahre alten Autofahrer ohne Führerschein hat die Polizei auf der Autobahn A1 in Rheinland-Pfalz gestoppt. Der Mann war laut Polizei bereits mehrfach ohne «Lappen» unterwegs. Gegen ihn laufen schon drei Verfahren. Auf der Strecke zwischen Prüm und dem Autobahndreieck Moseltal wurde dem Rentner nun zum Verhängnis, dass er zu nah an einen vorausfahrenden Wagen heranfuhr. Dessen Fahrerin verständigte die Polizei. Als Grund für das dichte Auffahren gab der Mann an, der Wagen der Frau sei aus dem gleichen Zulassungsbezirk wie sein eigener. So finde er schneller nach Hause.