Bad Säckingen (dpa) - Weil er statt der Bremse das Gaspedal drückte, hat ein 84-Jähriger im südbadischen Bad Säckingen einen tragischen Unfall verursacht. Der Mann raste mit seinem Auto mitten in der Innenstadt in eine Menschenmenge vor einem Café. Dabei wurden nach Angaben der Beamten zwei Menschen getötet. Eine 63 Jahre alte Frau starb noch an der Unfallstelle, ein Mann erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Insgesamt wurden 13 Menschen in Krankenhäuser gebracht, auch der 84-Jährige sei in Behandlung, hieß es. Der Unfall löste in Bad Säckingen einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus.