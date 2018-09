Borken (dpa) - 8000 Puten sind bei einem Feuer im Stall eines Mastbetriebs im Münsterland verendet. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand am Abend wegen eines technischen Defekts in der Futteranlage in Borken ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe die Situation schnell in den Griff bekommen und Schäden am Gebäude verhindert, sagte eine Polizeisprecherin. Menschen wurden nicht verletzt.