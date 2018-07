Los Angeles (dpa) - In der kommenden Nacht werden in Los Angeles zum 57. Mal die Grammys verliehen. Mit jeweils sechs Nominierungen gehen in diesem Jahr die Pop-Diva Beyonce, der Sänger Pharrell Williams und der britische Singer-Songwriter Sam Smith als Favoriten in das Rennen um die goldenen Grammophone. Insgesamt werden Preise in mehr als 80 Kategorien verliehen. Über die Gewinner entscheiden Experten aus der Musikbranche. Außerdem treten bei der Gala zahlreiche Stars wie Lady Gaga und Madonna auf.