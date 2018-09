Bad Hersfeld (dpa) - Ein kurzer Schneeschauer hat auf Autobahnen im Osten Hessens starke Verkehrsbehinderungen nach sich gezogen. Zeitweise standen die Autos am Abend auf einer Länge von insgesamt 50 Kilometern, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auf der Autobahn 5 kam der Verkehr zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Alsfeld in beiden Richtungen zum Erliegen, weil vor allem Lastwagen in steilen Abschnitten nicht mehr fahren konnten. Da sich Autos auch an den Anschlussstellen stauten, waren auch die A4 und die A7 betroffen. Nach drei Stunden rollte der Verkehr aber wieder normal.