Ritterhude (dpa) - Nahe einer Disco ist ein 21-Jähriger am Ostersonntag auf einem Gehweg von einem Auto erfasst und getötet worden - jetzt hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Wie die Ermittler mitteilten, kam der Verdächtige in der Nacht zum Montag mit Angehörigen zur Wache. Der 24-Jährige sagte aus, dass er der Fahrer des Tatautos sei. Weitere Angaben zum Tatverlauf in Ritterhude bei Bremen machte er nicht. Er wurde vorläufig festgenommen. Opfer und mutmaßlicher Täter sollen vorher in der Disco gefeiert haben.