Essen (dpa) - Am Essener Landgericht hat der Prozess gegen eine 16-Jährige begonnen, die versucht haben soll, ihre Eltern zu töten. Laut Anklage soll die Jugendliche am 13. Februar 2016 am frühen Morgen vor dem Schlafzimmer ihrer Mutter und ihres Vaters versucht haben, eine Decke zu entzünden. Da sich jedoch kein Brand entwickelt habe, seien die Eltern unverletzt geblieben. Wenige Wochen zuvor soll das Mädchen einen Nachbarn mit einem Messer verletzt haben. Der Prozess findet wegen des jugendlichen Alters der Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.