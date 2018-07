Turracher Höhe (dpa) - Eine 16-Jährige ist in Österreich durch eine Lawine ums Leben gekommen. Die Jugendliche hatte laut Polizei gestern im Skigebiet Turracher Höhe mit einer Skifahrergruppe einen Hang außerhalb der gesicherten Piste gequert. Dabei löste sich das Schneebrett, das mehrere Menschen mitriss, darunter die 16-Jährige und ihre zehnjährige Schwester. Während die Schwester ohne Blessuren davonkam, wurde die 16-Jährige von den Schneemassen begraben. Helfer fanden sie später in zwei Metern Tiefe. Sie wurde wiederbelebt, erlag am Abend aber ihren Verletzungen.