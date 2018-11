Ingolstadt (dpa) - Der FC Ingolstadt steht unmittelbar vor dem ersehnten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Durch das 1:1 im bayerischen Derby gegen den 1. FC Nürnberg am Abend hielten die Oberbayern ihren Sieben-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz und können bereits am kommenden Wochenende auch rechnerisch alles klarmachen. Bei einem Sieg am Sonntag in Bochum wäre der Aufstieg perfekt.