Lohr am Main (dpa) - Ein Güterschiff hat sich bei Lohr am Main in Bayern quer unter einer Brücke verkeilt. «Mit dem Bug liegt das Schiff mehrere Meter auf dem Ufer», teilte das Wasser- und Schifffahrtsamt Schweinfurt mit. Zwei Eisbrecher des Bauhofes seien unterwegs, um das unbeladene, 105 Meter lange Schiff «Elsava» zu bergen. Der Fluss ist eisfrei.