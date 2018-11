Von Montag an bis zum 17. Mai fahren Kunden in über 40 Städten weltweit für die Hälfte des Preises, teilte die Daimler-Tochter mit. Wer über die App per PayPal oder Kreditkarte zahlt, erhält bei der Abrechnung automatisch einen Rabatt von 50 Prozent. Das solle einen Anreiz geben, die App auszuprobieren und vor allem die seit 2012 verfügbare Online-Bezahlfunktion zu nutzen, sagte Gründer und Chef von MyTaxi, Nic Mewes.

Im Dezember hatte MyTaxi eine solche Rabattaktion schon einmal beschränkt auf Hamburg angeboten. Bereits damals waren die Betreiber in die Kritik von traditionellen Taxiunternehmen geraten, die in der Aktion einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht sahen.

Auch zur aktuellen Aktion hagelte es bereits Kritik. «Dies ist kein normaler Akt von Kundengewinnung über qualitative Maßnahmen, sondern eine Verdrängung der Taxizentralen mit finanziellen Mitteln, welche die Taxizentralen nicht haben», sagte Michael Müller, Vorsitzender des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands BZP. «Das ist eine klare Dumping-Attacke gegen die bewährten Strukturen.»