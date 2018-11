Er werde auch weiterhin an der Spitze des von ihm gegründeten Bezahldienstes Square bleiben, teilte Twitter am Montag mit. Der Twitter-Verwaltungsrat hatte anfangs erklärt, man suche einen Chef, der sich nur einem Unternehmen widme.

Dorsey stand bereits an der Twitter-Spitze, seit der langjährige Firmenchef Dick Costolo Ende Juni den Posten aufgab. Er gilt als federführender Erfinder des Twitter-Konzepts und war der erste Chef der 2006 gestarteten Firma. Allerdings wurde ihm damals laut Medienberichten ein chaotischer Führungsstil vorgeworfen. Schon 2008 wurde Dorsey durch Evan Williams, einen anderen Mitgründer, ersetzt.

Danach gründete Dorsey Square, das mit Hilfe von Karten-Lesegeräten Smartphones und Tablets zu Kassen-Geräten macht. Laut Medienberichten will Square bis Ende des Jahres an die Börse gehen. Dorsey wird zugetraut, bei Square genug Management-Erfahrung gesammelt zu haben, um das Steuer bei Twitter herumzureißen.

Er muss bei Twitter das Vertrauen der Anleger wiedergewinnen, die unzufrieden mit dem Wachstumstempo des Twitter-Geschäfts sind. Die Aktie kostete noch im April mehr als 50 Dollar, dann stürzte sie nach enttäuschenden Quartalszahlen steil ab und dümpelte seitdem bei rund 25 Dollar herum. Am Montag legte die Aktie im frühen Handel um fast vier Prozent auf rund 27,30 Dollar zu. Schon vergangene Woche hatte der Kurs einen Satz gemacht, nachdem es in Medienberichten hieß, Dorsey werde den Job dauerhaft behalten.

Dorsey selbst trug im Juli dazu bei, dass das Kurs im Keller blieb. In einer Telefonkonferenz bereitete er Investoren auf ein schwaches Wachstum in den nächsten Monaten vor. Twitter hängt bei zuletzt 316 Millionen aktiven Nutzern im Monat fest, während Facebook inzwischen rund 1,5 Milliarden Mitglieder hat. Die Nutzerzahlen sind relevant, da sich Twitter genauso wie Facebook vor allem über Werbeanzeigen finanziert: Je mehr Nutzer es gibt, desto größer die potenziellen Einnahmen.

Dass Top-Manager zwei Unternehmen auf einmal führen, ist selten, aber kommt vor. So steht Carlos Ghosn seit Jahren an der Spitze der Autohersteller Renault und Nissan. Elon Musk ist gleichzeitig Chef beim Elektro-Autobauer Tesla und der Weltraum-Firma SpaceX. Steve Jobs führte seinerzeit Apple und das Animationsstudio Pixar, das ihm gehörte, bis er es an Disney verkaufte.

Dorsey gibt zugleich den Vorsitz im Verwaltungsrat des Kurznachrichtendienstes ab und wird als Twitter-Chef kein Gehalt erhalten. Zu seiner rechten Hand wird der 42-jährige Adam Bain, der künftig für das operative Geschäft zuständig ist. Sein Job war es bisher bereits, die Erlöse zu steigern. Costolo verlässt den Twitter-Verwaltungsrat.