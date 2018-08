Der Konzern bestätigte am Mittwoch (Ortszeit) dem Portal TechCrunch die Firmenübernahme, ohne auf Details einzugehen.

Faceshift war zuletzt beim aktuellen «StarWars»-Film zum Zuge gekommen. In dem Film werden mit Hilfe der sogenannten Motion-Tracking-Software von Faceshift animierte Figuren gezeigt, bei denen die Mimik von menschlichen Schauspielern übertragen wurde.

Die Faceshift AG war im Sommer 2012 von Thibault Weise, Brian Amberg und Sofien Bouaziz in Zürich als Spinoff der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich als private Aktiengesellschaft gegründet worden.

«Apple kauft von Zeit zu Zeit kleinere Technikfirmen, und wir äußern uns grundsätzlich nicht zu unseren Absichten oder Plänen», zitiert TechCrunch einen Apple-Sprecher mit der üblichen Stellungnahme zu Firmenübernahmen. Mehrere Mitarbeiter von Faceshift sollen demnach nun von Europa aus für Apple arbeiten.

Die Technologie von Faceshift könnte künftig in Computerspielen eingesetzt werden, die bei dem US-Konzern mit der neu aufgelegten Settop-Box Apple TV eine größere Rolle spielen. Denkbar ist auch die Verwendung in Videochat-Lösungen wie FaceTime, bei denen die Mimik von Avataren in Echtzeit durch die Nutzer gesteuert werden könnte.