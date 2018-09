tmn/csw. Sie fehlen in keiner Küche: Zwiebeln. Für Sternekoch Achim Schwekendiek sind sie die "heimlichen Helden der Küche". Dabei spielt es durchaus eine Rolle, zu welcher Zwiebelsorte man für ein Gericht greift. Denn die Aromen unterscheiden sich.

Für Gerichte wie Zwiebelkuchen (s. Rezept) oder Zwiebelsuppe, in denen die Zwiebel dominiert, empfiehlt Schwekendiek die großen Gemüsezwiebeln oder weiße Zwiebeln. Sie sind besonders mild im Geschmack und bringen statt Schärfe ein leicht süßliches Aroma mit. Die milden weißen Zwiebeln verwendet er auch für ein Zwiebelconfit, für das in Spalten geschnittene Zwiebeln mit Weißwein, Zitronensaft, Gewürzen und Olivenöl eingekocht werden. Das Confit serviert der Küchendirektor dann mit Basilikum und Minze abgerundet zu gebratenem Bachsaiblingsfilet.

Rote Zwiebeln schätzt Schwekendiek für ihr intensives Aroma, das süßlich-milde und würzig-scharfe Komponenten vereint. Sie sind ideal für aromatische Zwiebelbeilagen wie etwa Rotweinzwiebeln. Favorit unter den Zwiebeln ist für den Sternekoch jedoch die Schalotte, die unter anderem roh, geschmort oder glaciert als Beilage Verwendung findet.

Das Wichtigste beim Zwiebelschneiden ist ein scharfes Messer. Durch einen scharfen Schnitt bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe in der Zwiebel erhalten und laufen nicht mit dem Saft aus. Außerdem brennen die Zwiebeln beim Schneiden weniger in den Augen. Um Tränen zu vermeiden, kann man die Zwiebel außerdem nach dem Schälen noch unter Wasser abwaschen. Apropos schälen: Lässt sich die Schale kaum lösen, einfach die Zwiebel für eine Minute in heißes Wasser legen. Dadurch quillt die Schale auf und lässt sich anschließend kinderleicht abziehen.

Bleibt noch der Gesundheitsaspekt. "Die Zwiebel ist einfach ein Allroundtalent", sagt Alexandra Rampitsch, Ernährungsberaterin mit Schwerpunkt auf Traditioneller Chinesischer Medizin. Gerade die scharf beißenden schwefelhaltigen ätherischen Öle, die beim Zwiebelschneiden die Augen reizen, machten die Zwiebel so gesund, weil sie "antibakteriell, antiviral, immunstärkend und antioxidativ" wirkten. Außerdem enthält die Zwiebel viele Vitamine und Mineralstoffe wie Kalium, Phosphor, Eisen, Jod und Selen.