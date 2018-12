Duisburg (dpa) - In einer Altkleider-Sortieranlage in Polen wurde vor rund zwei Wochen ein totes neugeborenes Mädchen entdeckt. Die Kleider kamen aus Duisburg. In der Nacht auf Samstag fand die Polizei dort in der Wohnung einer 35-Jährigen eine weitere Babyleiche - ebenfalls ein Mädchen. Es sei in Laken und Plastiktüten versteckt gewesen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Frau bestreitet demnach aber, etwas mit dem toten Baby aus dem Altkleidercontainer zu tun zu haben. Der zuständige Richter erließ Haftbefehl wegen Totschlags - wegen des in der Wohnung in Duisburg gefundenen toten Mädchens.