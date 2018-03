Esslingen (dpa) - In einem Wohnhaus in Esslingen in Baden-Württemberg sind in der Nacht zwei Tote entdeckt worden. Wie die Polizei in Reutlingen weiter mitteilte, konnten zur Identität der Toten zunächst keine Angaben gemacht werden. Auch die Hintergründe seien bisher unklar, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit werde das Haus von Kriminaltechnikern untersucht.