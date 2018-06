Nabburg (dpa) - Bei einem Auffahrunfall auf der A6 sind zwei Menschen getötet worden. Laut Polizei fuhr der Fahrer eines Kleinlasters am Abend bei Nabburg im Landkreis Schwandorf auf einen Sattelzug auf. Der Kleinlaster fing Feuer. Beim Eintreffen der Polizei konnten beide Insassen nur noch tot geborgen werden. Die Polizei sperrte die A6 in Fahrtrichtung Tschechien. Erst am frühen Morgen soll die Strecke wieder freigegeben werden.