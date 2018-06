Stuttgart (dpa) - Bei einer Razzia der Bundespolizei in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind zwei mutmaßliche syrische Schleuser festgenommen worden. Zeitgleich sind zehn Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht worden, sieben davon in Baden-Württemberg, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart mit. 135 Beamte waren bei der Razzia im Einsatz. Den 33 und 31 Jahre alten Syrern werden diverse Delikte vorgeworfen, überwiegend im Zusammenhang mit der Schleusung von Ausländern in die Bundesrepublik.