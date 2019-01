Tenango (dpa) - Die mexikanische Polizei hat zwei in den USA von einer Sekte verschleppte Kinder aus der Hand ihrer Entführer befreit. Der 12-jährige Junge und das 14-jährige Mädchen seien in einem Hotel im Bundesstaat México im Zentrum des Landes entdeckt worden, teilte das Sicherheitsministerium mit. Die Entführer wurden festgenommen. Bei den Verdächtigen soll es sich um Mitglieder der ultraorthodoxen jüdischen Gruppe Lev Tahor handeln. Der Sekte werden Zwangsheiraten und Kindesmisshandlung vorgeworfen. Die Kinder waren am 8. Dezember in Woodridge im US-Bundesstaat New York entführt worden.