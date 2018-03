Basel (dpa) - Vorjahresfinalist Juventus Turin hat im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League einen deutlichen Dämpfer erlitten, Premier-League-Tabellenführer Manchester City hingegen souverän gewonnen. Die Italiener mit Weltmeister Sami Khedira kamen am Abend gegen Tottenham Hotspur nur zu einem 2:2. Beim 4:0 von Man City beim FC Basel erzielte der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan zwei Tore. Die beiden Rückspiele finden am 7. März in Manchester und London statt.