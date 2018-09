Tujetsch (dpa) - Ein deutsches Ehepaar ist am Silvestertag in den Schweizer Alpen von einer Lawine verschüttet und verletzt worden. Die Frau und der Mann waren mit Schneeschuhen am Aufstieg zur Maighels-Hütte im Kanton Graubünden, als es zu dem Unfall kam. Wie die Polizei mitteilte, lösten sich die Schneemassen und rissen die beiden Wintersportler mit. Der 40-Jährige wurde nur leicht verletzt und konnte die Einsatzkräfte alarmieren. Seine 35-jährige Partnerin konnte in einer Tiefe von rund einem halben Meter von einem Lawinenhund gefunden werden. Sie wurde in ein Krankenhaus geflogen.