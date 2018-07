Regen sorgte in Wimbledon wieder einmal für die Verlegung von Spielen. Foto: John Walton/PA Wire

London (dpa) - Angelique Kerber und Alexander Zverev wollen an diesem Donnerstag in Wimbledon Julia Görges und Jan-Lennard Struff in die dritte Runde folgen. Auch Philipp Kohlschreiber muss seine Zweitrundenpartie beim Rasen-Tennisturnier im Südwesten Londons noch beenden.

Ein Überblick über das Geschehen:

ANGELIQUE KERBER - CLAIRE LIU: Kerber wusste zunächst noch nicht viel über ihre Gegnerin und wollte sich erst einmal mit ihrem Team zusammensetzen. Liu ist als Weltranglisten-237. eine von zwei Spielerinnen in der zweiten Runde, die außerhalb der Top 200 stehen. Auf Rasen fühlt sich die 18-jährige Liu aber durchaus wohl, im vergangenen Jahr gewann sie die Juniorinnenkonkurrenz in Wimbledon.

ALEXANDER ZVEREV - TAYLOR FRITZ: Das einzige Duell mit dem 20-jährigen Fritz auf der ATP-Tour hat Zverev gewonnen. «Wir haben auch ein paar mal bei den Junioren gegeneinander gespielt», berichtete Zverev und warnte: «Er ist auch jung, er möchte auch gut spielen bei den Grand Slams.» Im Normalfall sollte die Nummer drei der Welt gegen den Weltranglisten-68. die Oberhand behalten.

PHILIPP KOHLSCHREIBER - GILLES MULLER: Kohlschreiber wurde am Mittwoch vom Regen ausgebremst. Der 34-jährige Augsburger hatte den ersten Satz gegen den Luxemburger mit 7:6 (8:6) im Tiebreak gewonnen. Im zweiten Satz waren die beiden Gegner ebenfalls im Tiebreak, ehe die Partie unterbrochen wurde und die Spieler am Mittwochabend nicht mehr den Platz betraten.

WAS SONST NOCH PASSIERT: French-Open-Gewinner Rafael Nadal wird zum zweiten Mal in diesem Jahr auf Rasenplätzen antreten und sollte gegen den Kasachen Michail Kukuschkin vor einem lockeren Drittrundeneinzug stehen. Bei den Damen will sich die Weltranglisten-Erste Simona Halep nach bereits etlichen Überraschungen ein unerfreuliches Ergebnis ersparen. Ihre Gegnerin ist die Chinesin Zheng Saisai.