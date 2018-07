Rüsselsheim (dpa) - Wie geht es weiter mit dem Opel-Entwicklungszentrum und seinen mehr als 7000 Ingenieuren? Auf Antworten von Opel-Chef Michael Lohscheller hofft der Betriebsrat des Autobauers bei einer kurzfristig einberufenen Betriebsversammlung in Rüsselsheim. Gesamtbetriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug will sich am Vormittag auf einer Pressekonferenz äußern. Ein (Aus-)Verkauf der Opel-Entwicklung würde Opel die Zukunft nehmen, fürchten die Arbeitnehmervertreter. Spekulationen über einen Teilverkauf des Entwicklungszentrums hatten für Unruhe gesorgt.