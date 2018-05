Paris (dpa) - Im Handelsstreit zwischen den USA und der EU ist der wohl letzte Gesprächsversuch gescheitert. EU-Handelskommissarin Malmström und US-Handelsminister Ross konnten sich in Paris nicht einigen. Jetzt müsse US-Präsident Trump entscheiden, so eine Sprecherin von Malmström. Man werde nicht spekulieren, wie das am Ende ausgehen werde. Die USA haben EU-Unternehmen noch bis übermorgen von den Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen. Deutschland und Frankreich kündigten eine geschlossene Antwort auf Trump an.