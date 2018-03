Kumquats kann man komplett mit Schale und Kernen essen. Sie zählen zu den kleinsten Zitrusfrüchten. Sie schmecken nicht nur als Snack zwischendurch, sondern auch im Salat, in Süßspeisen oder in der Konfitüre. In einer Soße oder einem Chutney geben sie pikanten Gerichten mit Geflügel oder Lamm eine fruchtige Note, erläutert das Bundeszentrum für Ernährung. Die beste Wahl beim Einkauf sind Früchte mit einer festen, glänzenden und glatten Schale. Im Kühlschrank halten sich Kumquat etwa zwei Wochen. (tmn/Thinkstock)