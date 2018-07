Zahlen & Fakten

Geburtsdatum: Nachdem in den USA bereits im Jahr 1861 private Karten gesetzlich zugelassen worden waren, wurden sie postamtlich zum ersten Mal am 1. Oktober 1869 in Österreich-Ungarn mit der Bezeichnung "Correspondenzkarte" eingeführt.

Formen: Ansichtskarte, die heutige Form der Postkarte: die Abbildungen zeigen typischerweise berühmte Bauwerke, bekannte Plätze, Sehenswürdigkeiten oder charakteristische Ansichten von der besuchten Gegend und sollen einen Eindruck vom Aufenthaltsort vermitteln; Antwortkarte ist eine zusammengeklappte, zweiteilige Karten, bestehend aus zusammenhängendem Frage- und Antwortkartenteil. Der Empfänger trennt den Frageteil ab und sendete die nun separaten Antwortkartenteil zurück, seit 1970 eingestellt; Bildpostkarte diente zur Werbung des Fremdenverkehrs, die Bilder befanden sich auf der linken Hälfte der Adressseiten, entweder oben oder unten; gezähnte Postkarte entweder in Heftchenform, in Streifenanordnung oder es gab sie als Bogen. Ab 1924 gab es in Deutschland außerdem Antwortkarten im Bogen gezähnt. Die Mindestverkaufsmenge betrug 1000 Stück.

Sammeln: Die erste Sammelwelle gab es bis etwa 1918. Die meisten sammelten bevorzugt Karten aus dem Heimatort und er Region. Insbesondere in Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern gab es eine ausgeprägte Vorliebe für das Sammeln von Postkarten, weshalb das Kartensammelfieber auch im Ausland als "Deutsche Epidemie" bezeichnet wurde.

Wissenschaft: Philokartie nennt sich das Sammeln und Erforschen von Post- und Ansichtskarten. Ein synonymer Begriff ist die Postkartenkunde.

Zahlen: Etwa 210 Millionen Postkarten werden laut Post jährlich befördert, davon 57 Millionen in den drei Sommermonaten Juni, Juli, August. eka