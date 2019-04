Für Julia Görges ist das Turnier in Charleston bereits beendet. Foto: Lynne Sladky/AP

Die Weltranglisten-15. aus Bad Oldesloe unterlag der Amerikanerin Taylor Townsend 4:6, 6:7 (0:7). In der ersten Runde hatte die an Nummer sieben gesetzte Görges zunächst ein Freilos gehabt. Auch für Andrea Petkovic ist das Turnier beendet. Nach ihrem Auftaktsieg verlor die Darmstädterin gegen die an Position 15 gesetzte Griechin Maria Sakkari klar 3:6, 0:6. 2014 hatte Petkovic das Turnier auf dem grünen Sand gewonnen.

Die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale im US-Bundesstaat North Carolina hatte am Mittwoch auch noch Laura Siegemund. Die Veranstaltung ist mit 823.000 Dollar dotiert.