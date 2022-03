In der Wormser Innenstadt sind Scheiben von mindestens acht Autos eingeschlagen worden. Vermutlich im Vorbeigehen hätten der oder die Täter in der Nacht zu Donnerstag jeweils eine Seitenscheibe der Autos zerschlagen, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Da die in fünf verschiedenen Straßen geparkten Fahrzeuge nicht geöffnet oder durchwühlt worden seien, gehe man von reiner Zerstörungswut der oder des Verantwortlichen aus. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.