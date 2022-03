Belgrad (dpa) - Das entschied die Generalversammlung des Wettbewerbs in Belgrad als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Russische Sportler waren nach den Doping-Vergehen der Vergangenheit bislang als neutrale Athleten an den Start gegangen. Die Diamond-League-Meetings werden 2022 in 14 Städten und auf vier Kontinenten ausgetragen.

© dpa-infocom, dpa:220317-99-567269/2