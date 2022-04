Offenbach (dpa/lrs) - Die Temperaturen am Montag können auf bis zu 18 Grad steigen, zwölf Grad im höheren Bergland. Am Dienstag und Mittwoch steigen die Temperaturen dann auf bis zu 24 Grad. Am Donnerstag bleibt es zwar bei etwa 20 Grad, es werden dem DWD zufolge jedoch Regen und vereinzelt auch Gewitter erwartet. Auch die Temperaturen nachts bleiben mit mindestens zwei Grad im positiven Bereich, in der Nacht auf Dienstag ist jedoch vereinzelt mit Frost in Bodennähe zu rechnen.

Wettermeldung des DWD