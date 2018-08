Wo sitzt man am schönsten?dns. Sommerzeit ist Biergartenzeit. Draußen ist es heiß, da sind kalte Getränke die beste Abkühlung. Und Heidelberg hat einiges zu bieten, was Ausflugslokale, Biergärten und schöne Restaurant-Terrassen angeht. Deshalb haben wir unsere Leserinnen und Leser schon im Juni gefragt, wo sie am liebsten sitzen - und warum.

Seitdem haben uns zahlreiche E-Mails und Briefe erreicht. Und dabei zeigte sich eines ganz klar: Die Heidelberger trinken ihr Feierabendbier ganz besonders gerne mit Blick auf den Neckar. Denn mit Abstand am öftesten wurden das Hemingway’s in der Altstadt und der Achter in Neuenheim genannt. Aber einige Leser haben uns auch ihre Geheimtipps verraten, Biergärten außerhalb des Zentrums, die (noch) nicht jeder kennt.

In den nächsten Wochen will die RNZ-Stadtredaktion das ändern: In unserer Sommer-Serie "Heidelbergs Biergärten" stellen wir ab sofort die beliebtesten und schönsten Lokale Heidelbergs vor, bei denen die Gäste im Freien sitzen, essen und trinken können. Wer für diese Serie noch einen Tipp für uns hat, kann jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an stadtredaktion@rnz.de.