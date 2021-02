Heidelberg. (hmt) Die Situation des Einzelhandels nach fast zwei Monaten Shutdown ist bedrückend. Viele Läden sind komplett geschlossen, andere bieten zumindest "Click & Collect" an, wenige dürfen sogar geöffnet sein – doch auch diese leiden darunter, dass so wenige Menschen in der Innenstadt sind. Die RNZ hat bei Inhabern nachgefragt, wie sie durch die Krise kommen.

"Ich bin dankbar über unsere Stammkundschaft und über jeden, der nicht online kauft", sagt Susanne Schaffner von Tee Gschwendner. Sie weiß um die Probleme des Einzelhandels und hat sich als Vorsitzende des Citymarketingvereins "Pro Heidelberg" für die Aktion "Dankesschein" eingesetzt. Damit können Heidelberger ihren Lieblingsladen bis 28. Februar mit je zehn Euro unterstützen. Sie selbst hat davon jedoch nichts, denn "Dankstelle" kann nur werden, wer während des ersten Lockdowns schließen musste – und ihr Teeladen durfte offenbleiben.

Schon vor Corona hatte der Einzelhandel aufgrund von Strukturwandel und Onlinegeschäft zu kämpfen, dieser Prozess wird jetzt aber beschleunigt. "Die letzten Wochen waren sehr anstrengend", sagt Marion Brecht vom Heidelberger Zuckerladen – auch ihr Geschäft ist offen. "Es ist unser großes Glück, dass uns die Leute treu sind." Die Zeiten seien aber schwierig. "Es ist gruselig, durch die Straßen zu laufen und zu sehen, wer schon alles aufgegeben hat."

Auch Anne Merz, Inhaberin von Wolkenseifen, sagt: "Ich frage mich, wie es weiter gehen soll." Als Drogeriegeschäft hat sie zwar offen, viel nützt das aber nicht. "Die Stadt ist leer und viele Menschen wissen gar nicht, dass einzelne Läden geöffnet sind." Sie habe das Gefühl, in der Politik würden die Schicksale der Ladenbetreiber zu abstrakt gesehen. Nach dem Motto: "Wenn ein Laden schließen muss, ist in zwei Monaten wieder jemand Neues drin." Als wäre die ganze Situation nicht nervenaufreibend genug, sei sie in letzter Zeit häufig mit Corona-Leugnern konfrontiert. Ohne Maske kämen diese in den Laden und verstünden die Öffnung fälschlicherweise als Protest gegen die Corona-Maßnahmen.

Bei Petra Berschin, Inhaberin vom "Bücherglück" in der Bahnstadt, hat sich das "Click & Collect"-System bewährt. "Wir sammeln die Bestellungen und sagen den Kunden, wann sie die Ware abholen können", berichtet sie. Auch sie ist dankbar für ihre Stammkundschaft, die das Angebot bisher annimmt. "Click & Collect" läuft aber nicht überall gut. So sagt Florian Knoblauch vom Schreibwarengeschäft Knoblauch zwar: "Es kommen mehr Leute als gedacht. Wir haben etwa 20 bis 30 Kunden pro Tag." Nur: Vor Corona seien über 200 Kunden täglich der Normalzustand gewesen. Der Laden darf derzeit zwar geöffnet haben, aber nur Büroartikel, Schreibwaren und Postkarten verkaufen. Warum? Das ist auch Knoblauch ein Rätsel.