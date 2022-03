Berlin (dpa) - Wie der DLV mitteilte, werden zwölf Sportler und sieben Sportlerinnen antreten, unter ihnen die Sprinterinnen Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto sowie der ehemalige Dreisprung-Europameister Max Heß. Nicht zuletzt wegen des Fehlens von Malaika Mihambo tritt das deutsche Aufgebot bei der Hallen-WM aber nur mit Außenseiterchancen an.

Die Weitsprung-Olympiasiegerin hat ihre Hallensaison wie etliche Athletinnen und Athleten schon beendet. Mihambo beginnt bereits mit der Vorbereitung auf die Freiluftsaison, in der es in diesem Jahr gleich zwei Höhepunkte binnen kurzer Zeit gibt. Mitte Juli finden die Weltmeisterschaften in Eugene im US-Bundesstaat Oregon statt, nur einen Monat später die Heim-Europameisterschaften in München.