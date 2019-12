Die DHB-Auswahl gewann am Sonntag in Kumamoto gegen den WM-Dritten Niederlande mit 25:23 (11:12) und übernahm mit 5:1 Punkten die Tabellenführung in der Gruppe 1. Beste Werferin für das Team von Bundestrainer Henk Groener war Emily Bölk mit sechs Toren. Am Montag (07.00 Uhr/MEZ) trifft der EM-Zehnte auf Serbien, das zuvor Südkorea beim 36:33 die erste Turnierniederlage zugefügt hatte.