Die saarländische Wirtschaftsministerin und SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Anke Rehlinger, ist an Covid-19 erkrankt. "Auch mich hat's erwischt", sagte sie in einer Videobotschaft, die am Montag in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde. "Ich bin leider auch nicht ganz symptomfrei, wie man vielleicht hört, ich will mir allerdings gar nicht vorstellen, wie es ohne Impfung wäre."