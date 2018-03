Gemeinsamer Konjunkturbericht. Die vier Industrie- und Handelskammern in der Metropolregion Rhein-Neckar - Darmstadt, Pfalz, Rheinhessen und Rhein-Neckar - vertreten die Interessen von rund 154.000 überwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen. Sie beschäftigen einen Großteil der rund 920.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer in der Metropolregion. Knapp 3000 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen wurden in die Umfrage einbezogen. Mehr als 800 Unternehmen haben sich von Dezember 2017 bis Januar 2018 daran beteiligt.